В котельной КФУ в Казани отработали навыки по ликвидации утечки газа — видео

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Сегодня в Казани в котельной КФУ прошли масштабные учения по ликвидации утечки газа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По легенде, в газифицированной котельной университета в результате утечки газа произошел взрыв. В результате ударной волны работник котельной лежит без сознания. Первыми на место аварии прибывают студенты из санитарной дружины, а в это время идет распространение газа. На место происшествия прибывают спасатели, параллельно происходит эвакуация. Некоторые из пострадавших есть и на крыше.



В это время огонь перекинулся на соседнее здание, приехали пожарные.

Совместными усилиями аварию и ее последствия устраняют за полчаса. В норматив все уложились, однако не обошлось без ошибок. «Такие учения, с привлечением профессиональных аварийно-спасательных формировании, мы проводим первый раз», — рассказал начальник штаба гражданской обороны и ЧС КФУ Алексей Бальзамов.

При этом проверка котельных в вузе проходит каждый квартал. Учения проводятся для профилактики и отработки действии в случае чрезвычайных ситуации.