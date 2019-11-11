Конфликт в Сирии назвали миниатюрной моделью третьей мировой войны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что конфликт в стране является миниатюрной моделью третьей мировой войны, а одним из факторов его начала можно считать нефть.

«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идет о тектонических сдвигах и «землетрясениях». Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза. Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии и других», — сказал он в интервью RT.

Ранее американское издание The National Interest назвало в числе вероятных мест начала третьей мировой войны Южно-Китайское море, Украину, Персидский залив и Корейский полуостров.