В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве жителя Башкирии

В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Башкирии.

В субботу, 9 ноября, в дежурную часть УВД Нижнекамска поступило сообщение о том, что в районе лесного массива поселка Красный Ключ нашли труп со следами насильственной смерти. К убийству мог быть причастен 27-летний знакомый убитого, вскоре его задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба нижнекамской полиции.

Со слов задержанного, между ними произошел конфликт и он нанес противнику несколько ударов бутылкой по голове.

Ранее в Нижнекамске поймали мужчину, вколовшего прохожей морфин.