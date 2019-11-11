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В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве жителя Башкирии

09:12, 11.11.2019
В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве жителя Башкирии
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего жителя Башкирии.

В субботу, 9 ноября, в дежурную часть УВД Нижнекамска поступило сообщение о том, что в районе лесного массива поселка Красный Ключ нашли труп со следами насильственной смерти. К убийству мог быть причастен 27-летний знакомый убитого, вскоре его задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба нижнекамской полиции.

Со слов задержанного, между ними произошел конфликт и он нанес противнику несколько ударов бутылкой по голове.

Ранее в Нижнекамске поймали мужчину, вколовшего прохожей морфин.

Происшествия Татарстан
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