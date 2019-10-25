В Нижнекамске поймали мужчину, вколовшего прохожей морфин

Фото: 16.мвд.рф

Дважды судимый житель Нижнекамска задержан за нападение на женщину со шприцем. По версии потерпевшей, 23 октября неизвестный вступил с ней в разговор на улице, затем приобнял и с помощью шприца ввел ей в ногу некую инъекцию. Женщина подняла крик, напавший скрылся.



В ходе медицинского освидетельствования у потерпевшей выявили признаки употребления наркотического препарата морфина.

По горячим следам нашли подозреваемого — в отношении него уже возбуждено дело по признакам склонения к потреблению наркотических средств. 39-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Объяснить причину своих действий в полиции задержанный не смог.