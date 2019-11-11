Уфимец Елистратов завоевал золото на втором этапе Гран-при по шорт-треку

Фото: AP Photo/Rick Bowmer

Уроженец Башкортостана Семен Елистратов завоевал золотую награду на проходившем в канадском Монреале втором этапе Гран-при по шорт-треку в сезоне.

Россиянин преодолел дистанцию 1000 метров за 1 минуту 29,275 секунды, опередив южнокорейца Пак Ин Ука (1.29,361) и его соотечественника Пак Чи Вона (1.29,417).

Отметим, что для уфимца это уже вторая победа в сезоне, ранее он выигрывал на этапе Гран-при в США.



Напомним, Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014, а также чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы.