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Уфимец Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку в США

12:56, 03.11.2019
Уфимец Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку в США
Фото: AP Photo/Rick Bowmer

В американском Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по шорт-треку.

Уроженец Башкортостана Семен Елистратов стал победителем на дистанции 1 500 м среди мужчин.

Российский спортсмен преодолел свой этап за 2 минуты 16,025 секунды. Вторым стал южнокореец Ким Дон Вук (2.16,118), третьим — другой россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).

Напомним, Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014, а также чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы.

Спорт Башкортостан
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