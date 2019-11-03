Уфимец Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку в США
В американском Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира по шорт-треку.
Уроженец Башкортостана Семен Елистратов стал победителем на дистанции 1 500 м среди мужчин.
Российский спортсмен преодолел свой этап за 2 минуты 16,025 секунды. Вторым стал южнокореец Ким Дон Вук (2.16,118), третьим — другой россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).
Напомним, Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014, а также чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы.Спорт Башкортостан
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