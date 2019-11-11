Турист из Татарстана погиб при сходе лавины в Хакасии

В Хакасии при сходе лавины с горного массива погиб 32-летний мужчина. По данным «Интерфакса», он был уроженцем Татарстана.

Тело было найдено вчера днем около села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии. Под снежной массой оказались два человека, одного из которых удалось спасти.

«По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.