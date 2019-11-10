СМИ: Ткачев из «Ак Барса» пропустит еще минимум две недели из-за травмы
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев не сможет сыграть за казанскую команду в ближайшие две недели. Об этом сообщает издание «Р-Спорт».
Напомним, хоккеист «Ак Барса» получил травму в игре с магнитогорским «Металлургом» после столкновения с Егором Коробкиным. Ткачев лежал без движения и покинул лед на носилках.
Чуть позже пресс-служба казанцев сообщила, что игрок уже выписан из больницы и серьезных отклонений в здоровье хоккеиста найдено не было.СпортХоккей Татарстан
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