Нападающий «Ак Барса» Ткачев выписан из больницы

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы Магнитогорска. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

«Владимир Ткачев выписан из больницы после дополнительного обследования, которое не выявило серьезных проблем со здоровьем. Сегодня Вова отправится в Казань», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, во вчерашней игре против «Металлурга» Ткачев получил сильный удар от игрока хозяев Егора Коробкина, после чего казанского хоккеиста унесли на носилках. Ранее сообщалось, что форвард получил сотрясение мозга и пропустит минимум две недели.