Нефтяной институт Альметьевска закупит беспроводные наушники и жесткие диски в качестве сувениров

Альметьевский государственный нефтяной институт собирается заплатить за сувенирную продукцию со своим логотипом сумму в 1,63 млн рублей.

Всего понадобится 36 видов сувенирной продукции. Больше всего — 1250 штук — понадобится шариковых ручек с логотипом АГНИ, по 14 рублей за штуку. Кроме того, много — 600 штук — понадобится пластиковых конвертов с кнопкой по 34 рубля. Из дорогих предметов можно выделить 10 футляров для ключей по 1381 рублю за штуку, 16 беспроводных наушников по 2377 рублей, 17 жестких дисков по 6178 рублей за штуку.

Заявки на участие можно подать с 5 по 13 ноября, аукцион состоится 15 ноября. Финансирование обеспечат из внебюджетных средств получателя средств субъекта Российской Федерации. Услуги должны быть оказаны в течение 30 календарных дней.

Ранее сообщалось, что IT-парк потратит более 1 млн рублей на брендированную продукцию.