В Казани нашли пропавшего девятилетнего мальчика
В Казани нашли пропавшего девятилетнего мальчика, об этом сообщили волонтеры в официальной группе «Лиза Алерт».
Ребенок жив, остальная информация не уточняется.
Информация о том, что девятилетний мальчик пропал в районе улицы Фучика появилась вчера.
Ближе к полуночи поисковики сообщили о том, что нашли ребенка живым.
Ранее сообщалось, что по итогам сентября в Татарстане пропали 69 человек, что на семь меньше, чем в августе. 56 человек нашли живыми, еще семь погибли. Поиски тех, кого не нашли, продолжаются.
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