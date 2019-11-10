В Казани нашли пропавшего девятилетнего мальчика

В Казани нашли пропавшего девятилетнего мальчика, об этом сообщили волонтеры в официальной группе «Лиза Алерт».

Ребенок жив, остальная информация не уточняется.

Информация о том, что девятилетний мальчик пропал в районе улицы Фучика появилась вчера.

Ближе к полуночи поисковики сообщили о том, что нашли ребенка живым.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября в Татарстане пропали 69 человек, что на семь меньше, чем в августе. 56 человек нашли живыми, еще семь погибли. Поиски тех, кого не нашли, продолжаются.

