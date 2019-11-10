Покупатель разбил Porshe стоимостью $264 тыс. во время тест-драйва

В городе Пенарт в Уэльсе потенциальный покупатель разбил автомобиль Porsche 911 GT2 стоимостью £207 тыс. ($264 тыс.) во время тест-драйва.

Более того, машина спровоцировала ДТП с участием пяти авто. Уточнятся, что авария произошла на расстоянии всего чуть более километра от автосалона.

Porshe получил серьезные повреждения переднего крыла и колес. Водитель утверждает, что у автомобиля не сработали тормоза.

Porsche 911 GT2 с мощностью двигателя 700 л.с. способен развивать скорость почти до 340 км в час. В мире существует всего 1 тыс. таких моделей.

Представитель полиции в Уэльсе подтвердила факт массового ДТП, но обратила внимание на то, что пострадавших в аварии нет, сообщает Metro.