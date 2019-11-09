«Рубин» проиграл московскому «Динамо», не забив в четвертом матче подряд

«Рубин» в матче 16-го тура РПЛ дома уступил московскому «Динамо» (0:1).

Гости открыли счет в середине первого тайма. Выход один на один успешно реализовал поляк Шиманьски. В концовке тайма игрок «Рубина» Зуев был удален за вторую желтую карточку.

Во втором тайме составы команд уравнялись, повторное предупреждение и красную карточку получил защитник «Динамо» Ордец. Но москвичи смогли удержать преимущество в счете и довели матч до итоговой победы.

После этой победы подопечные Новикова обогнали казанцев в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1, 0:0).