В России сократилось потребление пива

Продажи пива в России за июль — сентябрь 2019 года сократились почти на 10%. Производство напитка снизилось на 5,6%.

По данным Росалкогольрегулирования, за 9 месяцев этого года показатели сократились на 1 и 0,7% соответственно.

Эксперты исследовательской компании Nielsen связывают снижение с высокими результатами прошлого года. В 2018-м в России была более теплая погода и проходил чемпионат мира по футболу, напоминают «Ведомости».

В пивоваренной компании «Балтика» называют еще одну причину: в конце прошлого и начале этого года наблюдалось повышение цен на продукцию.

При этом участники рынка отмечают, что продажи разливного и безалкогольного пива растут. В некоторых регионах даже двузначными темпами.

Напомним, что «Татспиртпром» заработал на продаже пива 2,12 млрд рублей. За 7 месяцев 2019 года компании удалось нарастить выручку до 23,69 млрд рублей.