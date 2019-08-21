«Татспиртпром» заработал на пиве свыше 2 млрд рублей

«Татспиртпром» нарастил выручку за счет продажи пива почти на 10%. За 7 месяцев 2019 года компании удалось нарастить выручку до 23,69 млрд рублей, из них на реализацию продукции пивоваренного завода «Белый Кремль» пришлось 2,12 млрд рублей, сообщила пресс-служба ТСП.

В январе — июле «Татспиртпром» получил выручку в размере 23,69 млрд рублей против 19,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Из них выручка от реализации ликеро-водочной продукции составила 19,84 млрд рублей, от реализации продукции пивоваренного завода «Белый Кремль» — 2,12 млрд рублей.

Также в этом году компания вдвое увеличила доход от реализации спирта и побочных продуктов от его производства — барды и углекислоты. Выручка от реализации продукции собственных спиртовых заводов составила 292 млн рублей.

Всего за 7 месяцев «Татспиртпром» произвел 50 млн литров ликеро-водочной продукции и 44 млн литров пива.