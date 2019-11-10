Орешкин порекомендовал россиянам не ждать введения безусловного базового дохода

Вопрос о внедрении безусловного базового дохода в РФ, то есть регулярных выплат каждому гражданину страны, не стоит в повестке на ближайшие годы. Такое заявление сегодня сделал министр экономического развития России Максим Орешкин.

Орешкин также назвал условие, при котором в России все же смогут прийти к рассмотрению вопроса о введении такого дохода. Для этого требуется значительный рост общего уровня производительности, передает «Интерфакс». Подобный рост может быть достигнут в том числе при активном внедрении искусственного интеллекта в производство.

В ряде стран Европы (Германия, Финляндия) проводились эксперименты по введению безусловного базового дохода, при этом исследователи констатировали положительный результат: не оправдывались негативные ожидания, что большинство участников эксперимента бросят работу или потратят средства на алкоголь и наркотики.