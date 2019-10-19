Эксперты объяснили, почему Росстат постоянно меняет методики подсчета

Недавно Федеральная служба статистики Росстат удивила россиян и экономистов, заявив, что реальные доходы в третьем квартале года резко выросли.

«Реальное время» решило выяснить, почему ведомство часто меняет методику подсчета, а также узнать, почему реальные доходы россиян сегодня вырасти никак не могут.

Как объяснил изданию доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте России Сергей Хестанов, формально Росстат волен устанавливать любую методику. И поэтому впрямую обвинить его в некорректности данных невозможно.

«Но фактически в момент, когда методика меняется, ряд данных делается не совсем релевантным», — поясняет эксперт.

Андрей Мовчан, эксперт программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги, отметил, что проблема данных Росстата заключается в том, что почти ни один показатель, формирующий реальные доходы, в этом году не рос, во всяком случае, значительно.

Также финансист предположил, что,возможно, публикуя позитивные данные, Росстат просто таким образом выполняет майские указы президента РФ, чтобы «не получить по шапке».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что ведомство ведет подсчет и роста серых зарплат. По его мнению, серую экономику никто не умеет «считать», а значит, ведомство может посчитать серую заработную плату сегодня так, а завтра иначе.

Подробнее о том, в чем сотрудники службы могли ошибиться и что будет с реальными доходами россиян — в материале «Реального времени».

