Казанское «Динамо» крупно уступило «Кузбассу», пропустив 10 мячей

«Динамо-Казань» в матче чемпионата России по хоккею с мячом в гостях с крупным счетом уступило кемеровскому «Кузбассу» (3:10).

Счет во встрече открыли казанцы, точный удар удался Евгению Кореву, но после этого хозяева ответили шестью забитыми голами. Во второй половине подопечные Ильяса Хандаева немного выровняли игру, однако избежать разгромного поражения им не удалось.

«Кузбасс» Кемерово — «Динамо-Казань» — 10:3 (6:1)

Голы: Корев, 2 (0:1); Земцов, 3 (1:1); Павенский, 12 (2:1); Швецов, 15 (3:1); Швецов, 22 (4:1); Федоров, 29 (5:1); Стасенко, 42 (6:1); Ларионов, 48 (6:2); Павенский, 50 (7:2); Ларионов, 52 (7:3); Стасенко, 59 (8:3); Репях,67 (9:3); Земцов, 73 (10:3).