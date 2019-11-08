Спорткомитет Казани возглавит директор спорткомплекса «Ракета» Альберт Салихов

Комитет физической культуры и спорта Казани в результате конкурсного отбора возглавит директор спорткомплекса «Ракета» Альберт Салихов. Решение принято на заседании экспертного совета под председательством мэра Казани Ильсура Метшина.

Всего было подано 14 заявок, 11 были допущены до полуфинала, четыре дошли до заключительного этапа. Помимо Салихова, это и.о. председателя комитета Линар Гарипов, зампредседателя комитета Ленар Гарифуллин и руководитель Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Петр Королев.

В финале Салихов предложил создать в городе единый центр развития массового спорта, главной целью которого станет ежедневная и точечная работа с каждой категорией населения для приобщения ее к здоровому образу жизни. Он также сделал акцент на максимальном использовании спортивной инфраструктуры в жилых массивах и сотрудничестве с коммерческими спортивными проектами, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что Светлана Вострикова, которая ранее возглавляла профильный комитет, избрана депутатом Государственного совета РТ.