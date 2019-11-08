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В ФАС заявили о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ

18:28, 08.11.2019 3
В ФАС заявили о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ
Фото: pixabay.com

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о прекращении «вакханалии 90-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ.

На встрече с премьер-министром России он отметил, законы «устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России». После принятия документов ФАС выявила и пресекла около 100 таких попыток, пишет RT.

Ранее правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Вакханалия- это повышение всего Правительством в стране, где есть все ресурсы!
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  • Анонимно 18:42
    Теперь поясняю, банки повысили тарифы на оплату услуг ЖКХ, а там, где вообще было можно платить без комиссии (не везде, но в большинстве), ввели комиссию, подумайте кто является выгодополучателем копеечек, собирающихся в миллионы, кроме банкиров?
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  • Анонимно 18:47
    Смешно это читать
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