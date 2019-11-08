В ФАС заявили о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о прекращении «вакханалии 90-х и 2000-х» в сфере тарифов ЖКХ.

На встрече с премьер-министром России он отметил, законы «устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России». После принятия документов ФАС выявила и пресекла около 100 таких попыток, пишет RT.

Ранее правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Так, в Татарстане он запланирован на уровне 4%.