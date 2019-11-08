Стало известно, когда состоится Республиканская новогодняя елка
25 декабря в Казани состоится Республиканская новогодняя елка.
Она пройдет на «Татнефть Арене», говорится в распоряжении кабмина РТ, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ. Мероприятие организовывается в целях поощрения победителей детских и молодежных конкурсов, фестивалей, олимпиад и спортивных соревнований, а также для поддержки социально незащищенных категорий детей и подростков.
Ранее сообщалось, что казанские школьники получат перед Новым годом сладкие подарки общей стоимостью 32 млн рублей.ОбществоВласть
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