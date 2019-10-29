Выяснилось, какие подарки получат школьники Казани под Новый год

Казанские школьники получат перед Новым годом сладкие подарки, общей стоимостью на 32 млн рублей. В каждом из них ребенок сможет найти главные радости детства — печенье, конфеты, зефир, молочный шоколад, мармелад.

Всего управление образования Казани закупит 141 833 подарка, сообщается на портале госзакупок РФ, но поставщика еще не определили. Аукцион состоится 12 ноября, заявки на участие можно подавать до 11-го.

На упаковке подарков традиционно будут изображены главные герои Нового года Дед мороз со Снегурочкой и другие сказочные персонажи. Деньги на покупку детских подарков выделяют из бюджета столицы Татарстана.

