В Кремле оценили возможность оштрафовать президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли суд оштрафовать российского лидера, посоветовал обратиться в судебные органы.

«Но у президента есть определенный иммунитет», — цитирует его ТАСС.

Вопрос Пескову был задан в связи с решением Верховного суда Нью-Йорка, который обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн ряду благотворительных организаций в рамках иска от Генеральной прокуратуры.

Стоит отметить, что, согласно статье 91-й Конституции России, президент РФ обладает неприкосновенностью.

Ранее севастопольская полиция отказалась выписывать штраф Путину за управление мотоциклом без шлема. Согласно ответу ведомства, оснований для привлечения главы государства к ответственности нет.