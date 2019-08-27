В ГИБДД объяснили нежелание штрафовать Путина за езду без шлема

Севастопольская полиция отказалась выписывать штраф за управление мотоциклом без шлема президенту РФ Владимиру Путину. Ведомство дало официальный ответ на запрос о причинах такого решения.

Запрос составил юрист Максим Чихунов, ему же и ответило управление МВД по Севастополю. Согласно документу, оснований для привлечения главы государства к ответственности нет.

«Дорожное движение — это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог... Во время проведения различных протокольных мероприятий... соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается», — говорится в ответе полиции.

В связи с этим на лица и транспорт, задействованный в таких мероприятиях, нормы Правил дорожного движения не распространяются.

Напомним, что 10 августа президент РФ Владимир Путин посетил в Крыму организованное «Ночными волками» байк-шоу «Тень Вавилона». На него глава государства прибыл за рулем мотоцикла.