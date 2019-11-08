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Песошин назначил нового замглавы Минцифры Татарстана

17:13, 08.11.2019
Песошин назначил нового замглавы Минцифры Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о назначении Радика Гисмятова заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Он приступил к своим обязанностям 7 ноября. До этого Гисмятов занимал пост начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РТ».

Ранее Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию.

ОбществоВласть Татарстан
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