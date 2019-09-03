Замминистра информатизации и связи Татарстана Тимур Зарипов покинет свой пост

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию.

Он покинет должность с 6 сентября, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ.

Ранее Песошин назначил замминистра экономики, и. о. замминистра имущественных отношений и замглавы Госкомитета по тарифам.