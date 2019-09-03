Замминистра информатизации и связи Татарстана Тимур Зарипов покинет свой пост
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию.
Он покинет должность с 6 сентября, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ.
Ранее Песошин назначил замминистра экономики, и. о. замминистра имущественных отношений и замглавы Госкомитета по тарифам.
Справка
Зарипов Тимур Ильдарович родился 24 февраля 1984 года в г. Казань.
Образование
Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, математик, системный программист, «Прикладная математика и информатика» (2006г).
С 22 декабря по 30 декабря 2014 года
Курсы повышения квалификации по программе «Современный менеджмент в сфере государственного управления»
Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы (г. Казань)
Опыт работы:
С 14 апреля 2014 г. заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан.
2013—2014 гг. Заместитель генерального директора, ГУП «ЦИТ РТ»,
г. Казань
2012—2013 гг. Ведущий менеджер отдела управления проектами,
ООО «УИП», г. Казань
2006—2011 гг. Начальник отдела информационной безопасности,
руководитель проектов, ООО «Центр», г. Казань
2006—2006 гг. Администратор сети, начальник отдела, ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр», г. Казань
2003—2006 гг. Техник ОВТ, ОАО Конструкторско-производственное предприятие «АВИАМОТОР» г. Казань
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