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МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде

16:55, 08.11.2019
МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде
Фото: publicdomainpictures.net

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 8 ноября до 6.00 9 ноября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время в южных и восточных районах Республики Татарстан местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 км и гололед. На дорогах возможна гололедица.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в Татарстане сухую погоду в начале следующей недели.

Общество Татарстан
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