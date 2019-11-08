МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 8 ноября до 6.00 9 ноября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время в южных и восточных районах Республики Татарстан местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 км и гололед. На дорогах возможна гололедица.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в Татарстане сухую погоду в начале следующей недели.