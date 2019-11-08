МЧС Татарстана предупредило о метели и гололеде
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 8 ноября до 6.00 9 ноября.
По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время в южных и восточных районах Республики Татарстан местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 км и гололед. На дорогах возможна гололедица.
Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в Татарстане сухую погоду в начале следующей недели.Общество Татарстан
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