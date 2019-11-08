Гидрометцентр спрогнозировал в Татарстане сухую погоду

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в воскресенье, 10 ноября, на территорию республики распространит влияние сформированный в холодной воздушной массе антициклон. В связи с этим осадки не ожидаются, ночью столбики термометров опустятся до -2... -7 градусов, днем воздух прогреется до 0... +5 градусов.

В начале следующей недели, 11—13 ноября, антициклон сохранит свое влияние. В основном будет преобладать сухая погода, только днем 12 ноября местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет от +2 до -5 градусов, днем — от +1 до +5 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории.

