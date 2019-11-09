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Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до -3 градусов

06:37, 09.11.2019
Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до -3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 9 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +2°С до -3°С. В Казани днем ожидается от +1°С до -1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -3°С.

Общество Татарстан
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