По делу «Лизинг-гранта» суд вынес частное постановление в адрес министра экономики Татарстана

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Вахитовский суд Казани обратился с частным постановлением к главе Минэкономики Татарстана Фариду Абдулганиеву. Председательствующий судья Наиль Камалетдинов огласил его сразу после приговора по делу «Лизинг-гранта».



Из документа следует, что за хищение бюджетных средств по республиканской программе поддержки предпринимателей сегодня осудили 23 человека, при рассмотрении этого дела судом установлено: «совершению преступления способствовало фактическое отсутствие контроля представленных документов на получение грантов».

По мнению суда, больших затрат проверка не требовала, «ввиду отсутствия большого круга лизинговых компаний». Более того, часть документов могла вызвать подозрение и визуально — так, в документах соискателя гранта ООО «Ремед Мобил» были представлены три варианта поддельных подписей коммерческого директора компании «Восток-лизинг» Елены Чуклановой.

Судья отметил, что своевременно не принимались и меры по сообщениям о попытках членов комиссии повлиять на результаты рассмотрения заявок. А далее попросил министра принять указанное к сведению и в месячный срок сообщить суду о принятых мерах.

Напомним, сегодня Вахитовский суд приговорил к реальным срокам восемь фигурантов дела «Лизинг-грант». При этом бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин получил 7 лет колонии и был взят под стражу в зале суда. Какие доводы суда легли в основу приговора — в материале «Реального времени».