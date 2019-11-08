Китайская компания может инвестировать около 1 млрд рублей в производство томографов в Татарстане

Китайская компания MinFound Medical Systems Co., Ltd планирует в течение пяти лет запустить в Татарстане производство медицинских томографов. Инвестиции могут составить не менее 1 млрд рублей.

Соответствующий инвестиционный меморандум между «Фарммедполисом РТ» и MinFound был подписан 3 ноября. Производство собираются разместить в создаваемом промышленном медицинском парке — в здании производственного типа на площадке выставочного центра «Казань Экспо», пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ООО «Фарммедполис РТ» Альберта Гайфуллина.



По его словам, MinFound в настоящее время производит более 13 видов оборудования, на площадке в Татарстане компания планирует запустить в первую очередь производство ПЭТ/КТ-сканеров.

Ранее ООО «Фарммедполис РТ» на Восточном экономическом форуме подписало соглашение о создании в Татарстане производства японских приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний Lifering. Ожидается, что это производство должно расположиться именно в новом медпромпарке.