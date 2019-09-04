В Татарстане начнут производить японские приборы, позволяющие снизить смертность от инфекций

В Татарстане создадут производство японских приборов для быстрой генетической диагностики инфекционных заболеваний Lifering, что позволит сократить смертность от инфекций благодаря раннему установлению диагноза.

Соответствующее соглашение сегодня на Восточном экономическом форуме подписали татарстанское ООО «Фарммедполис РТ» и японская компания K.K. Mirai Genomics. Требуемый объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

От внедрения технологии Lifering в Татарстане ожидается снижение смертности от гриппа на 200—400 человек в год, в том числе снижение детской смертности от пневмонии.

Производство расположится в Медицинском промышленном парке, за создание которого, как и в целом за кластер медицинских технологий в Татарстане, отвечает ООО «Фарммедполис РТ».