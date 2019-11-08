Сегодня «Синтез» дома сыграет с испанской «Барселонеттой»

«Синтез» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по водному поло проведет домашний матч против испанской «Барселонетты».

В нынешнем розыгрыше турнира испанцы занимают третье место в группе, набрав шесть очков. «Барселонетта» победила венгерский «Шольнок» — 14:10 и немецкий «Шпандау 04» — 11:8, но уступила лидеру группы — хорватскому «Югу» — 13:15.

При этом «Барселонетта» является действующим победителем чемпионата Испании.

Казанцы после трех туров одержали одну победу и с тремя очками идут в середине своей группы. Матч против испанской команды станет для «Синтеза» вторым на домашней арене в текущей Лиге чемпионов.

Матч казанцев против «Барселонетты» состоится сегодня, 8 ноября, начало матча — в 20.00 по мск.