Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедших матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы по футболу Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место.

После матчей 4-го тура, где российские команды добавили в копилку рейтинга 0,5 очка, отставание между странами увеличилось до 1,466 балла.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА дает право заявить в Лигу чемпионов три команды (две в групповой этап, одну в квалификацию). Седьмая позиция позволит участвовать лишь двум клубам в Лиге чемпионов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше еврокубков на этапах квалификации выбыли московский «Спартак» и тульский «Арсенал».