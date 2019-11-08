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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

09:29, 08.11.2019
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: ru.uefa.org

По итогам прошедших матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы по футболу Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место.

После матчей 4-го тура, где российские команды добавили в копилку рейтинга 0,5 очка, отставание между странами увеличилось до 1,466 балла.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА дает право заявить в Лигу чемпионов три команды (две в групповой этап, одну в квалификацию). Седьмая позиция позволит участвовать лишь двум клубам в Лиге чемпионов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше еврокубков на этапах квалификации выбыли московский «Спартак» и тульский «Арсенал».

СпортФутбол
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