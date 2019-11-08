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Зарплаты сотрудникам подняли более 80% компаний

07:58, 08.11.2019
Зарплаты сотрудникам подняли более 80% компаний
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Аналитики отчитались, что с мая 2018 года по апрель 2019-го 83% компаний подняли зарплаты своим сотрудникам. При этом в среднем фонд оплаты труда вырос на 6,4%.

По данным исследования компании Ernst & Young (EY), оклады топ-менеджеров увеличились на 8%. Среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу зарплаты увеличили на 6%, пишут «Известия».

Размеры премий по итогам 2018-го оказались ниже ожидаемых: старшее звено управления недосчиталось 8 п.п. поощрений, получив премиальные в размере 34% от годовой зарплаты, сотрудники среднего звена потеряли 3 п.п. надбавки — им выплатили 24% годового оклада, а специалисты и вспомогательный персонал недополучили 2 п.п. В общей сложности были премированы работники 96% компаний, говорится в исследовании EY.

АналитикаОбщество
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