Сегодня в Татарстане ожидается дождь и похолодание до -2 градусов
В пятницу, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем от +3°С до -2°С. В Казани днем ожидается от +3°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.
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