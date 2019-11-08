Сегодня в Татарстане ожидается дождь и похолодание до -2 градусов

В пятницу, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +3°С до -2°С. В Казани днем ожидается от +3°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +3°С.

