Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев встретится с татарстанскими предпринимателями

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет личный прием предпринимателей в Татарстане в четверг, 14 ноября.

Прием будет проходить с 12.00 до 14.00 в здании Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (ул. Московская, д. 41).

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: (843) 291-18-01 в будни с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.30, с перерывом на обед — с 13.00 до 14.00.

Контактное лицо — прокурор отдела №2 по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Алия Фаритовна Саетгараева.