Следком ищет потерпевших по «делу Росреестра»

Фото: «Реальное время»

Сегодня пресс-служба Следкома по РТ распространила релиз с обращением к потенциальным потерпевшим по коррупционному делу.



По версии следствия, в 2015—2017 годах заместитель начальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина (в девичестве — Калентьева) брала у граждан денежные средства за решение вопросов регистрации различных объектов недвижимости в городе.

Ей уже предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавшим от действий обвиняемой следует обратиться в правоохранительные органы по телефону 8(843) 221-73-64.

Напомним, Рахматуллина стала десятой фигуранткой «дела БТИ и Росреестра», под домашний арест ее отпустил суд после шести суток в изоляторе. По данным источников «Реального времени», в ее обвинении фигурирует сумма под миллион рублей.