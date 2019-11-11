Сегодня Ди Каприо исполняется 45 лет — вот топ ролей, за которые ему когда-то не дали «Оскар»

В этот день, 11 ноября, исполняется 45 лет Леонардо Ди Каприо — до 2016 года он был известен как актер, который дольше всего ждал и не мог получить заветную кинопремию «Оскар». При этом в число номинантов он попадал пять раз в различных направлениях.

Что гложет Гилберта Грейпа, 1994 год

Кадр из фильма

Фильм считается первой серьезной работой Ди Каприо в большом кино и является первой номинацией на «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана.

Сюжет фильма рассказывает о парне по имени Гилберт Грейп (Ди Каприо) — 18-летнего мальчишку, застрявшего в возрасте 4 лет. Для этой роли он даже провел несколько дней в психиатрической больнице среди подростков со схожим, как у его персонажа, диагнозом. Интересно, что партнером по фильму и исполнителем главной роли стал другой одиозный актер — Джонни Депп. Именно его мнение сыграло решающую роль в выборе Ди Каприо на роль Гилберта Грейпа.

Авиатор, 2005

Кадр из фильма

Сам фильм Мартина Скорсезе взял аж пять «Оскаров», правда во «второстепенных» номинациях, номинантом он стал в 11 — в том числе и в направлении «Лучшая мужская роль», которую сыграл Ди Каприо.

В высокобюджетном байопике актер играет реально существовавшего Говарда Хьюза, одного из самых интересных персонажей золотой эры Голливуда. Считается, что с этого момента для Лео стало «доброй» традицией находить свою фамилию в списках номинантов на «Оскар», но не получать статуэтку.

Кровавый алмаз, 2007

Кадр из фильма

Ди Каприо снова вплотную подошел к «Оскару» в 2007-м, сыграв отчаянного охотника за алмазами Дэнни Арчера в остросоциальной драме «Кровавый алмаз». У актера были все шансы на победу: многогранная роль и тема, предполагающая бурную реакцию общества — непростая судьба африканцев и ужасы гражданской войны в Сьерра-Леоне.

Однако против него сыграл тот факт, что в тот же год параллельно с «Кровавым алмазом» на экраны вышла другая лента о проблемах Африки — «Последний король Шотландии». Тогда «Оскар» отошел к Форресту Уитаккеру, исполнителю главной роли в этом фильме.

«Волк с Уолл-стрит», 2014

Еще один творческий тандем Ди Каприо — Скорсезе, причем Леонардо выступал не только исполнителем главной роли, нью-йоркского брокера Джордана Белфорта, но и продюсера. Таким образом, в этот год у него было две номинации — по линии лучшей главной мужской роли и по линии лучшего фильма. Однако заветная статуэтка досталась Мэтью Макконехи — тот тоже снимался в «Волк с Уолл-стрит», но «Оскар» получил за «Далласский клуб покупателей».