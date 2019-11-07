ВСК и платежная система «Мир» предлагают каско с кешбэком 10%

Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С 1 ноября держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов каско через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам страхования транспортных средств, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Кроме того, для участников акции будет доступна специальная скидка до 20% на все полисы каско от ВСК.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов каско на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 ноября 2019 по 15 января 2020 года.

«Совместные проекты с такими финансовыми институтами, как национальная платежная система «Мир», работающими за рамками страхования, открывают новые возможности для клиентов. Этот проект создает дополнительную ценность и возможность существенной экономии при покупке страховых услуг. Мы планируем активно развивать данное направление и предлагать держателям карт «Мир» наши новые страховые сервисы и привилегии», — сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Елена Лазарева, директор по развитию партнерских отношений платежной системы «Мир», добавила: «Наша цель — сделать использование карты «Мир» максимально выгодным для держателей, и поэтому мы регулярно расширяем предложения в различных категориях товаров и услуг. Партнерство со Страховым Домом ВСК позволит автовладельцам существенно сэкономить на оплате каско картой «Мир».



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы САО "ВСК"