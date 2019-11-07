ВСК и платежная система «Мир» предлагают каско с кешбэком 10%
Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С 1 ноября держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов каско через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.
В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам страхования транспортных средств, получат кешбэк в размере 10% на свою карту. Кроме того, для участников акции будет доступна специальная скидка до 20% на все полисы каско от ВСК.
Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов каско на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».
Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 ноября 2019 по 15 января 2020 года.
«Совместные проекты с такими финансовыми институтами, как национальная платежная система «Мир», работающими за рамками страхования, открывают новые возможности для клиентов. Этот проект создает дополнительную ценность и возможность существенной экономии при покупке страховых услуг. Мы планируем активно развивать данное направление и предлагать держателям карт «Мир» наши новые страховые сервисы и привилегии», — сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.
Елена Лазарева, директор по развитию партнерских отношений платежной системы «Мир», добавила: «Наша цель — сделать использование карты «Мир» максимально выгодным для держателей, и поэтому мы регулярно расширяем предложения в различных категориях товаров и услуг. Партнерство со Страховым Домом ВСК позволит автовладельцам существенно сэкономить на оплате каско картой «Мир».
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
Платежная система «Мир»
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 306 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено более 67 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.
Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru
Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru
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