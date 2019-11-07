Брат Руслана Нигматуллина купил фальшивые билеты на матч «Локомотив» — «Ювентус»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что его родственники стали жертвами мошенников.

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми...», — написал Нигматуллин на своей официальной странице в Twitter.

По сообщениям СМИ, цена на фальшивые билеты достигала 64 тысяч рублей. О фальшивках стало известно на входе на стадион. Сотрудники «РЖД-Арены» вначале запретили вход, но позже, к концу первого тайма, обманутые болельщики были допущены на трибуны.

Напомним, Руслан Нигматуллин является уроженцем Казани. Свою профессиональную карьеру футболист начинал в челнинском «КАМАЗе».