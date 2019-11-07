Роскачество дало рекомендации по выбору пуховика

Эксперты Роскачества составили свод правил, по которым покупатели должны выбирать себе пуховик. Главным критерием они назвали соотношение пуха и пера в наполнителе.

Специалисты обратили внимание потребителей, что при большой доле пера куртка будет менее теплой. При этом она станет тяжелее.

Важным фактором стала многослойность материала и правильная простежка. Это позволит «исключить миграцию пуха или пухо-перовой смеси».

Мембранные свойства верхнего слоя пуховика также важны при его выборе. Ткань должна не пропускать воду и ветер снаружи, при этом отводя воздух и пар изнутри, чтобы не превращать во влагу тепло под курткой, говорится в заметке Роскачества.

«Еще один важный фактор выбора верхней одежды — удобство носки. Куртка не должна стеснять движения, иначе это приведет к поломке фурнитуры и натяжению швов», — отмечается в рекомендациях.

Специалисты рекомендуют останавливаться на куртках, застегивающихся на молнию.