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В Татарстане спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

09:13, 07.11.2019
В Татарстане спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Нижнекамском районе Татарстана во вторник мужчина уехал на рыбалку и пропал. Водолазы поисково-спасательного отряда нашли тело рыбака только на следующий день.

Родственники пропавшего обратились в экстренные службы только вечером, после того как сами обследовали берег и нашли мотоцикл пропавшего.

«В 07.00 6 октября на место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО№6, опергруппа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудник Камскополянского отделения полиции», — сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Сначала спасатели нашли лодку рыбака, а затем водолазы обнаружили тело мужчины. Предположительно, он выпал из лодки и не смог самостоятельно добраться до берега.

Происшествия Татарстан
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