В Татарстане спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

В Нижнекамском районе Татарстана во вторник мужчина уехал на рыбалку и пропал. Водолазы поисково-спасательного отряда нашли тело рыбака только на следующий день.

Родственники пропавшего обратились в экстренные службы только вечером, после того как сами обследовали берег и нашли мотоцикл пропавшего.

«В 07.00 6 октября на место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО№6, опергруппа Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудник Камскополянского отделения полиции», — сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Сначала спасатели нашли лодку рыбака, а затем водолазы обнаружили тело мужчины. Предположительно, он выпал из лодки и не смог самостоятельно добраться до берега.