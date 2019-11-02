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СМИ: убийство начальника Центра «Э» Ингушетии было заказным и связано с его служебной деятельностью

20:55, 02.11.2019
СМИ: убийство начальника Центра «Э» Ингушетии было заказным и связано с его служебной деятельностью
Фото: скриншот

Убийство начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москвы является заказным.

«Рассматриваются все возможные версии убийства, приоритетная из них связана со служебной деятельностью. У начальника ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Он уточнил, что Эльджаркиеву и его семье неоднократно угрожали.

Происшествия
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