СМИ: убийство начальника Центра «Э» Ингушетии было заказным и связано с его служебной деятельностью

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Убийство начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москвы является заказным.



«Рассматриваются все возможные версии убийства, приоритетная из них связана со служебной деятельностью. У начальника ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Он уточнил, что Эльджаркиеву и его семье неоднократно угрожали.