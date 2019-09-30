СМИ: на Первом канале отложили выход «Пусть говорят» с Собчак

По данным источника, участие журналистки Ксении Собчак в качестве ведущей программы «Пусть говорят» пока под вопросом, так как стороны еще не согласовали финансовые условия.

При этом собеседник опроверг РБК заморозку проекта, говорится на сайте издания.



Сама Собчак рассказала, что не знает причины, по которым программа с ее участием до сих пор не вышла в эфир. По ее мнению, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».

13 сентября СМИ сообщили, что Собчак стала новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. На сайте телеканала появился промо-ролик. В нем звучит фраза «Привет, Андрей!» — так называется шоу бывшего ведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова на «России 1».