Сегодня турецкая компания запустит в Татарстане вторую очередь завода по выпуску гигиенической бумаги

Сегодня, 7 ноября, турецкая компания «Хаят Кимья» собирается запустить вторую очередь завода по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Согласно сообщению компании, презентацию проведет ее гендиректор Четин Мурат.

Напомним, что строительство второй очереди завода по производству туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец под брендами Papia и Familia турецкой компании «Хаят Кимья» было одобрено в сентябре 2017 года. На эти цели планировалось направить 3,32 млрд рублей.

Статус резидента ОЭЗ «Алабуга» ООО «Хаят Кимья» получило в 2011 году. Первую очередь завода открыли в марте 2015 года. Инвестиции составили $150 млн.