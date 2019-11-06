ЦБ отозвал одну из лицензий у страховой компании из Татарстана «АСКО-Жизнь»

Банк России лишил страховую компанию из Татарстана «АСКО-Жизнь» еще одной лицензии.

На этот раз регулятор отозвал лицензию на добровольное личное страхование, сообщается на сайте ЦБ. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Напомним, что в марте Банк России отозвал у «АСКО-Жизнь» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

«АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов входит в пятерку крупнейших страховщиков жизни в Татарстане. В 2017 году компанию выкупил «Промсвязьбанк». Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».