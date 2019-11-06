Татарстан признали лучшим направлением для делового туризма в России и ближнем зарубежье

Татарстан победил в премии BBT Awards Russia & CIS в категории MICE — как лучшее MICE-направление (Россия и ближнее зарубежье). Республика обошла такие регионы как Вильнюс (Литва), Иркутск и Байкал, Калининградскую область.

Международная премия британского издания Buying Business Travel 25 лет подряд вручается в Лондоне и с 2016 года в Москве. В сегменте MICE премию вручили отдельно впервые в России и мире.

Претендентов на премию BBT Awards Russia & CIS — MICE оценивали в 10 основных и двух спецноминациях. Лидеров отрасли определило профессиональное жюри, в которое вошли только самые авторитетные корпоративные покупатели — закупщики MICE-услуг, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Ранее Ростуризм рекомендовал посетить Казань в период межсезонья — в конце осени и в начале зимы. Помимо столицы Татарстана, в ведомстве посоветовали съездить в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Владивосток и Нижний Новгород.

