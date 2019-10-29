Ростуризм рекомендовал посетить Казань во время отдыха в межсезонье

В Ростуризме рекомендовали посетить Казань в период межсезонья — в конце осени и в начале зимы. Помимо столицы Татарстана, в ведомстве посоветовали съездить в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Владивосток и Нижний Новгород.

Там отметили, что в эти города следует ехать на несколько дней, чтобы успеть увидеть все достопримечательности и попасть на гастрономические фестивали.

В целом в межсезонье, а также в период школьных каникул эксперты посоветовали обратить внимание на окрестности своего города: парки, скверы, усадьбы, архитектурные комплексы.

Кроме того, для укрепления иммунитета и улучшения качества жизни специалисты посоветовали посетить курорты Краснодарского, Ставропольского краев, озеро Байкал. Также эксперты не обошли стороной и Крым и подметили, что сейчас там мало отдыхающих и любая гостиница обойдется дешевле, чем в сезон.

В Ростуризме напомнили, что в конце ноября открываются курорты Алтая и Кемеровской области, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год.