Почти 60% россиян хотят «решительных» перемен в стране

Совместное исследование Московского центра Карнеги и «Левада-центра» показало, что доля россиян, выступающих за «решительные перемены» в стране, за 2 года выросла до 59%.

То, что перемены нужны, но незначительные, отметили 31% россиян. Доля выступающих за отсутствие перемен и тех, кто ответить затруднился, составила 8 и 2% соответственно.

Согласно исследованию, в 2017 году за необходимость перемен в стране высказывались 42% респондентов. В 2018 году их число выросло до 57%.

Самый популярный ответ на вопрос о том, какие именно перемены нужны, — повышение зарплат, пенсий и уровня жизни (24% опрошенных). Далее следуют смена «правительства, президента, власти» (13%) и снижение цен на ЖКХ, лекарства и продукты (12%).

Также, по мнению опрошенных, в числе тех, кто против перемен оказались чиновники и бюрократия — 69% (в 2017 было 56%); олигархи и большой бизнес — 67% (было 52%), а также президент Владимир Путин и его окружение — 25% (было 15%).

Ранее исследование показало, что каждый пятый опрошенный россиянин хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками.